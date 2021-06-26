В Рязанской области сотрудники ФСБ состязались в стрельбе и двоеборье

С 21 по 24 июня в Рязанской области прошли чемпионаты по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия и служебному двоеборью органов ФСБ в ЦФО, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

С 21 по 24 июня в Рязанской области прошли чемпионаты по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия и служебному двоеборью органов ФСБ в ЦФО, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

В соревнованиях приняли участие более 200 сильнейших сотрудников территориальных и пограничных органов безопасности, в том числе 6 мастеров спорта России и 15 кандидатов в мастера спорта.

Несмотря на сложные погодные условия, участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, многим из них удалось повысить свою спортивную квалификацию.

В общекомандном зачете в соревнованиях по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия первое место заняла команда «Тверь-1», 2-е — «Ярославль-2». Лидерскую тройку замкнула сборная «Курск-1».

Лучшей по служебному двоеборью стала команда «Брянск-1», опередившая сборные «Воронеж-1» и «Белгород-2».