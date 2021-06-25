В Рязани решили в атмосфере секретности выбрать директора теплосетей

В пятницу, 25 июня, в администрации Рязани в закрытом от СМИ и общественности формате выбирали руководителя одного из значимых муниципальных предприятий города. Речь идет о назначении по итогам конкурса директора Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей (РМПТС). Это предприятие имеет договоры с 380 тысячами жителей Рязани и более чем 2,5 тысячами предприятий, работающих на территории города. Все они обеспечиваются либо теплом, либо горячей водой, либо тем и другим вместе.

В пятницу, 25 июня, в администрации Рязани в закрытом от СМИ и общественности формате выбирали руководителя одного из значимых муниципальных предприятий города. Речь идет о назначении по итогам конкурса директора Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей (РМПТС). Это предприятие имеет договоры с 380 тысячами жителей Рязани и более чем 2,5 тысячами предприятий, работающих на территории города. Все они обеспечиваются либо теплом, либо горячей водой, либо тем и другим вместе.

Предыдущего руководителя РМПТС, как и директоров нескольких других ведущих МУПов города, уволили разом в середине февраля. Тогда СМИ писали, что директоров попросили написать заявления во время совещания в мэрии. Только после журналистской огласки рязанский мэр выступила со странной речью: не объясняя причины произошедшего Сорокина сказала, что все уволившиеся директоры МУПов — профессионалы, и что работать с ними было неплохо. Глава администрации избегает общения со СМИ, поэтому причина роспуска команды осталась неясной. Зато мэр сказала, что подать заявку на эти должности может практически каждый рязанец. Именно это и сделали какие-то достойные люди с 17 марта по 6 апреля. Кто именно, администрация города не сообщила.

«Теплое место»

Зарплата прежнего директора теплосетей Романа Степанушкина составляла 130 500 рублей в месяц — на этот счет есть открытые данные самого предприятия. Если сравнивать со средними рязанскими зарплатами, это действительно «теплое место», хотя и ответственность огромная. Должность предусматривает управление примерно 4,5 млрд рублей — такова была выручка предприятия за 2019 год. Если вспомнить, что 10,9 млрд рублей — это расходы всего рязанского городского бюджета, то директора теплосетей можно назвать едва ли не вторым по значимости человеком в городе, ответственным за крупнейший финансовый поток коммунальных платежей и бюджетных дотаций.

Когда летом 2019 году претенденты подавали заявки на должность главы администрации, рязанцам рассказывали по каждого: имя и фамилию, возраст, послужной список. Летом 2021 года про кандидатуры на должность директора муниципальных теплосетей официально не известно ничего.

В числе претендентов — директор поселкового МУПа

Ряд СМИ, например, печатный выпуск рязанской «Новой газеты» сообщает, что борьба за пост директора РМПТС развернулась нешуточная. Несмотря на молчание властей, газета назвала нескольких коммунальщиков- претендентов.

Виктор Кондрашов руководил тем же самым МУП РМПТС в 2003—2006 и в 2008—2010 годах. Именно в те годы и наметилось большинство проблем, с которыми теперь надо вести борьбу.

Рязанец Алексей Олейник был во время его «второго срока» главным инженером муниципального предприятия. Позднее он уехал руководить теплосетями в 24-тысячном подмосковном городе Старая Купавна.

Владимир Полозов ранее работал министром ТЭК и ЖКХ Рязанской области. В 2014 году он получил выговор губернатора за срыв отопительного сезона в Мурмине, а в следующем году уволился, сославшись на семейные обстоятельства.

И наконец, Сергей Лепехин — директор Лесновского МУП ЖКХ. В поселке Лесной Шиловского района в последние годы формируется территория опережающего социально-экономического развития, то есть эксперимент по выводу из кризиса бывшего моногорода. Курирует эту программу председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин. Говорят, что Сергей Лепехин в Лесном привык во всем ориентироваться на мнение влиятельного главы заксобрания региона. При этом всем понятно, что уровень поселкового коммунальщика явно не соответствует общегородским масштабам задач в МУП РМПТС.

Директор — предмет для дискуссий

«Выбор менеджмента носит дискуссионный характер», — заявила глава администрации города Елена Сорокина, отчитываясь перед городской думой и рассуждая про назначение руководителей муниципальных предприятий. Возможно, эта обтекаемая фраза признак того, что в решении вопроса она участия не принимает и ждет распоряжений «старших товарищей». Однако если смотреть непредвзято на список кандидатов, понятно, что руководить крупным МУПом может только человек с профессиональным опытом. Нужен эффективный управленец, а не пешка в чужых меркантильных руках. Различные политические и бизнес-группы не должны смотреть на МУП как на возможную «кормушку» их личных интересов. Сегодня в стратегические задачи единой теплоснабжающей организации города должны входить цифровизация и автоматизация технологических процессов в системе теплоснабжения, снижение потерь, повышение эффективности ее работы. Например, такой опыт есть у предприятий энергетики Москвы и Петербурга, в уральском Екатеринбурге и соседнем Саранске. Возможно, нашим чиновникам ради интересов горожан есть смысл задуматься при назначении директоров МУПов о приглашении специалистов, участвовавших в таких прорывных инновационных проектах, а не идти на поводу у местных лоббистов.