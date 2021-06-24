Родители школы №6 попросили власти Рязани не сталкивать их с епархией

Родители подчеркнули, что губернатор области никак не комментирует ситуацию, а сотрудники мэрии после собрания, проведенного в школе 15 июня, не выходят на связь.

Родители школы №6 с углубленным изучением французского языка попросили администрацию Рязани не сталкивать их с епархией и решить проблему спорного здания без привлечения общественности. Об этом от лица родительского коллектива заявила Ольга Лобушева. «Нам просто врали целый год, настраивая против церкви, обвиняя ее во всех грехах. Администрации под силу было все решить в досудебном порядке и не ставить под удар 600 детей», — сказала Ольга. «Мы очень уважительно относимся к епархии! Церковь и народ невозможно рассорить! Мы, люди и вера, всегда были едины, во все времена, при любой власти! Никогда церковь не воевала и не была против детей и людей. А сейчас администрация хотела вывернуть проблему так, чтобы очернить епархию. Но мы, православные христиане, все живем с верой и надеждой, что Господь все управит. Мы не осуждаем епархию в ее действиях. Мы оказались заложниками в войне между властью и церковью. Пожалуйста, договоритесь мирно и освободите нас!» — призвала Яна Шаповская. Родители подчеркнули, что губернатор области никак не комментирует ситуацию, а сотрудники мэрии после собрания, проведенного в школе 15 июня, не выходят на связь. «Мы в неизвестности, под контролем ли у власти ситуация или это самоуправство главы администрации? Мы хотим, чтобы наше правительство вышло на мирный диалог с епархией и решило проблему без участия школы», — заявили родители. Также они отметили, что мэрия не вела диалог с епархией, церкви в качестве альтернативы лишь предложили несколько разрушенных зданий. В дальнейшем администрация пошла в суд, «заведомо зная, что дело проигрышное». Родители подали жалобу губернатору на бездействие органов власти, ее подписали 500 человек. Кроме того, готовятся обращения в прокуратуру и к президенту. Напомним, суд за школу №6 шел почти год, 4 июня было принято решение передать здание епархии.