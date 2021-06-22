В МЧС рассказали подробности пожара в Полянах

Пожар в Полянах ликвидировали. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар в Полянах ликвидировали. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило во вторник, 22 июня, в 20:39. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пострадал мужчина 1990 года рождения. Он получил ожоги. Возгорание ликвидировали в 21:55.

Ранее появились фото и видео с места происшествия.