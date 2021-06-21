В Рязани планируют благоустраивать кварталы

В 2021 году также запланировано благоустройство девяти дворов и семи межквартальных проездов.

В Рязани планируют благоустраивать кварталы. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщила глава администрации Елена Сорокина, отвечая на вопросы депутатов, на заседании гордумы.

Она пояснила, что на территории города программа «Формирование современной городской среды» реализуется с 2018 года. За это время было благоустроено 45 дворовых территорий, но не решался вопрос с межквартальными дорогами и подъездами к уже отремонтированным дворам.

Так, в 2020 году мэрия обратилась в региональное министерство ТЭК и ЖКХ с предложением ремонта не только дворов, но и внутриквартальных проездов и дорог.

Инициативу поддержали, что позволило реализовать ремонт 14 дворовых территорий и девяти проездов к ним. В 2021 году также запланировано благоустройство девяти дворов и семи межквартальных проездов.

«Таким образом дворы ремонтируются комплексно, вместе с проездами. Мы переходим от практики „лоскутного“ благоустройства к благоустройству большими участками. Уверена, что проделанная работа является одним из первых шагов к переходу к ремонту жилых кварталов», — подчеркнула глава администрации.

Елена Сорокина также отметила, что в текущем году запланирован ремонт 65 дворовых территорий, выбранных жителями по результатам голосования.