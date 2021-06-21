В Рязанской области пропала 56-летняя женщина

Женщина ушла из дома 20 июня и до сих пор не вернулась. О поисках Светланы Ивановны Разживиной сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».

В Рязанской области пропала 56-летняя женщина. О поисках Светланы Ивановны Разживиной сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».

Женщина живет в Касимове. Она ушла из дома 20 июня, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Светлана Разживина имеет рост 172 см, плотного телосложения, с карими глазами, прямыми черными волосами и короткой стрижкой. В день ухода на ней была кофта с коротким рукавом (блузка) на пуговицах темно-зеленого цвета, длинная темная юбка, голубые тапочки на белой подошве и хозяйственная темно-синяя сумка в крупную клетку.

Ходит, опираясь на палочку. Пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Просьба всех, кто располагает информацией о женщине, связаться с дежурным отряда: +7 (4912)51-21-71