Роспотребнадзор рекомендовал сокращать рабочий день при высокой температуре воздуха

Роспотребнадзор порекомендовал сокращать продолжительность рабочего дня на час, если в рабочем помещении температура достигает до +28,5 градуса. При +29 градусах стоит уменьшить режим на два часа.

Роспотребнадзор порекомендовал сокращать продолжительность рабочего дня на час, если в рабочем помещении температура достигает до +28,5 градуса. При +29 градусах стоит уменьшить режим на два часа, сообщил сайт ведомства.

Работу при температуре +32,5 градуса и более назвали опасной. В Роспотребнадзоре порекомендовали поддерживать температуру на уровне +24,+25 градусов.

В ведомстве отметили, что при работе на открытом воздухе период непрерывной работы должен быть не больше 15-20 минут. Продолжительность термической нагрузки за смену должны быть не больше 4-5 часов для тех, кто находится в специальной одежде для защиты от теплового излучения и 1,5 — 2 часа для лиц без специальной одежды.

Также в Роспотребнадзоре порекомендовали пить много жидкости в жару: не менее 0,5 л воды в час — примерно одну чашку каждые 20 минут.