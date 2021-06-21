\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
26°
Втр, 22
28°
Срд, 23
30°
ЦБ USD 73.2 0.98 22/06
ЦБ EUR 86.89 0.9 22/06
Нал. USD 72.85 / 73.60 16:27
Нал. EUR 86.80 / 87.4 14:41
Новости
Публикации
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 18:25
1
4 361
Власти не спешат спасать рязанскую речку, в которой потемнела вода и п...
В речке Быстрица всплыла мертвая рыба, а вода в ней при...
16 июня 16:20
5 120
Директор уничтоженного стихией магазина автозапчастей «Драйвер» показа...
Само помещение магазина требует капитального ремонта, в...
15 июня 18:45
15 310
Разрешена ли законом деятельность экстрасенсов и народных медиков?
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с вопросами,...
13 июня 12:34
5 565
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Роспотребнадзор рекомендовал сокращать рабочий день при высокой температуре воздуха
Роспотребнадзор порекомендовал сокращать продолжительность рабочего дня на час, если в рабочем помещении температура достигает до +28,5 градуса. При +29 градусах стоит уменьшить режим на два часа.

Роспотребнадзор порекомендовал сокращать продолжительность рабочего дня на час, если в рабочем помещении температура достигает до +28,5 градуса. При +29 градусах стоит уменьшить режим на два часа, сообщил сайт ведомства.

Работу при температуре +32,5 градуса и более назвали опасной. В Роспотребнадзоре порекомендовали поддерживать температуру на уровне +24,+25 градусов.

В ведомстве отметили, что при работе на открытом воздухе период непрерывной работы должен быть не больше 15-20 минут. Продолжительность термической нагрузки за смену должны быть не больше 4-5 часов для тех, кто находится в специальной одежде для защиты от теплового излучения и 1,5 — 2 часа для лиц без специальной одежды.

Также в Роспотребнадзоре порекомендовали пить много жидкости в жару: не менее 0,5 л воды в час — примерно одну чашку каждые 20 минут.