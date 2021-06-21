В рязанском «Глобусе» образовалась очередь на вакцинацию

Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщил депутат облдумы Дмитрий Хубезов. «Там второй день ажиотажный спрос на вакцинацию. Приятно это видеть, но сотрудники прививочного пункта зашиваются. Помог им заполнять документы, чтобы очередь двигалась быстрее», — написал Хубезов, который до октября 2020 года возглавлял ОКБ.