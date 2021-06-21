На Ореховом озере поймали рязанца без «прав» на мотоцикле

Нарушителя выявили сотрудники патрульно-постовой службы. 43-летний рязанец с пассажиром на мотоцикле катались в окрестностях Орехового озера.

На Ореховом озере поймали рязанца без «прав» на мотоцикле. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Нарушителя выявили сотрудники патрульно-постовой службы. 43-летний рязанец с пассажиром на мотоцикле катались в окрестностях Орехового озера.

Выяснилось, что транспорт не зарегистрирован в установленном порядке, у самого водителя нет прав на управление мотоциклом, а также он и его пассажир не имели защитных шлемов.

На место вызвали экипаж Госавтоинспекции, который привлек нарушителей к установленной законом ответственности.