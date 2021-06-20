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В Рязанской области пропала 80-летняя пенсионерка
В Клепиковском районе ведут поиски Варламовой (Машонкиной) Марии Ивановны 1941 года рождения. Об этом собщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

В Клепиковском районе ведут поиски Варламовой (Машонкиной) Марии Ивановны 1941 года рождения. Об этом собщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Женщина проживает в деревне Викулово Алексеевского сельского поселения. Она ушла из дома в воскресенье, 20 июня, в неизвестном направлении. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Одежда: голубой свитер, черные спортивные брюки, бело-горчичный платок, синие резиновые сапоги.

Любую информацию о пропавшей просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52, или 112.

Нужна помощь добровольцев в поисках женщины.