В Рязани начался ремонт второй части моста через Трубеж

В Рязани рабочие приступили к ремонту второй части моста через реку Трубеж. Начался демонтаж ограждений и верхнего слоя асфальтового покрытия, сообщается на сайте мэрии.

В Рязани рабочие приступили к ремонту второй части моста через реку Трубеж. Начался демонтаж ограждений и верхнего слоя асфальтового покрытия, сообщается на сайте мэрии.

В ночь с 19 на 20 июня в связи с завершением первой части ремонта моста на улице Каширина изменилась схема движения, трафик перенесли на отремонтированную часть.

Водителей просят быть осторожнее и следовать дорожным знакам.