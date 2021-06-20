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В Рязани на пляже в Борках нашли нарушения безопасности
В Рязани в субботу, 19 июня, на общественном пляже «Борки-3» прошел рейд в рамках марафона «Безопасность на воде». Сотрудники МЧС выявили ряд нарушений безопасности.

В Рязани в субботу, 19 июня, на общественном пляже «Борки-3» прошел рейд в рамках марафона «Безопасность на воде», сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Сотрудники МЧС выявили ряд нарушений безопасности.

Так, обнаружили отсутствие спасательных жилетов, заплыв на глубину за буйки, купание в нетрезвом состоянии. Нарушителям вынесли предупреждение, рассказали о мерах наказания, которые могут за этим последовать, и раздали памятки по безопасности на воде.

Чтобы предотвратить несчастные случаи на водоемах и реках области, проходят регулярные рейды и патрулирования, проводится контроль по выставлению предупреждающих и запрещающих знаков и аншлагов на водных объектах с быстрым течением и местах, запрещенных для купания. Рейды будут проводиться регулярно.

По оперативно-статистическим данным, на водных объектах с начала 2021 года произошло 6 происшествий, погибло 5 человек, спасено 27.