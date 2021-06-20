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В Рязани баржа налетела на камни
Недалеко от поселка Борки, на перекате Рязанская лука, баржа кормой налетела на камни. Об этом сообщается в группе «Рыбалка в Рязани».

Недалеко от поселка Борки, на перекате Рязанская лука, баржа кормой налетела на камни. Об этом сообщается в группе «Рыбалка в Рязани».

По словам автора поста, инцидент произошел по вине рыбаков в лодках, которые находились на судовом ходу.

«Мужики, вы считаете, что сидя на судовом ходу, еще и в затруднительном месте для судоходства — состав 100 метров и всего 300 кобыл за кормой — позволяет неплохо маневрировать, катаясь змейкой и объезжая вас, как препятствия… Знайте — это не так!» — говорится в сообщении.

Водитель судна отметил, что пассажир справа так и не посчитал нужным что-то предпринять, пока он «полностью не остановил движение вперед, и лодка коснулась баржи».

Из-за течения баржа наткнулась на гряды камней.