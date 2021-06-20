Россиянам порекомендовали скупать валюту

Россиянам посоветовали скупать валюту. Об этом заявила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в интервью «Российской газете».

Россиянам посоветовали скупать валюту. Об этом заявила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в интервью « Российской газете ».

Как предположила эксперт, до конца июня американский доллар будет стоить 71,50-74,50 рубля, а евро — 85-90 рублей.

«Если были мысли купить валюту для сбережений или иностранных поездок, то сейчас самое время», — отметила она.

По словам Бодровой, высокие цены на нефть в рублях гарантируют стабильность, кроме того, на следующей неделе в России начнется очередной налоговый период. Это окажет рублю определенную поддержку. Она добавила, что Центробанк недавно поднял ключевую ставку и продолжит это делать.

Бодрова объяснила стабильность доллара на мировом валютном рынке.

«Речь идет об итогах заседания Федеральной резервной системы США в июне. Монетарные политики указали, что предполагают два повышения процентной ставки до конца 2023 года. То есть на год раньше, чем считалось прежде. Это дало доллару мощный сигнал и стимул для укрепления. И, вполне возможно, это будет работать и далее. Рублю рано или поздно придется учесть смену тренда в паре евро/доллар», — пояснила Бодрова.

Курсы валют продолжат двигаться в заданных направлениях, если внешний фон не преподнесет сюрпризов, подытожила эксперт.