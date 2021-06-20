\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 20
26°
Пнд, 21
26°
Втр, 22
28°
ЦБ USD 72.22 -0.28 19/06
ЦБ EUR 85.99 -0.71 19/06
Нал. USD 72.30 / 73.80 13:22
Нал. EUR 85.85 / 86.70 13:22
Новости
Публикации
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 18:25
1
3 878
Власти не спешат спасать рязанскую речку, в которой потемнела вода и п...
В речке Быстрица всплыла мертвая рыба, а вода в ней при...
16 июня 16:20
4 629
Директор уничтоженного стихией магазина автозапчастей «Драйвер» показа...
Само помещение магазина требует капитального ремонта, в...
15 июня 18:45
14 780
Разрешена ли законом деятельность экстрасенсов и народных медиков?
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с вопросами,...
13 июня 12:34
5 136
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Россиянам порекомендовали скупать валюту
Россиянам посоветовали скупать валюту. Об этом заявила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в интервью «Российской газете».

Россиянам посоветовали скупать валюту. Об этом заявила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в интервью «Российской газете».

Как предположила эксперт, до конца июня американский доллар будет стоить 71,50-74,50 рубля, а евро — 85-90 рублей.

«Если были мысли купить валюту для сбережений или иностранных поездок, то сейчас самое время», — отметила она.

По словам Бодровой, высокие цены на нефть в рублях гарантируют стабильность, кроме того, на следующей неделе в России начнется очередной налоговый период. Это окажет рублю определенную поддержку. Она добавила, что Центробанк недавно поднял ключевую ставку и продолжит это делать.

Бодрова объяснила стабильность доллара на мировом валютном рынке.

«Речь идет об итогах заседания Федеральной резервной системы США в июне. Монетарные политики указали, что предполагают два повышения процентной ставки до конца 2023 года. То есть на год раньше, чем считалось прежде. Это дало доллару мощный сигнал и стимул для укрепления. И, вполне возможно, это будет работать и далее. Рублю рано или поздно придется учесть смену тренда в паре евро/доллар», — пояснила Бодрова.

Курсы валют продолжат двигаться в заданных направлениях, если внешний фон не преподнесет сюрпризов, подытожила эксперт.