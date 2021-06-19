Жители Солотчи заявили о загрязнении реки фекалиями

В поселке Солотча местные жители возмутились тем, что участок реки Старица и прилегающего пляжа загрязняют выбросами из канализации. Сообщение об этом поступило на почту Экологического Рязанского Альянса.

В поселке Солотча местные жители возмутились тем, что участок реки Старица и прилегающего пляжа загрязняют выбросами из канализации. Сообщение об этом поступило на почту Экологического Рязанского Альянса .

На фото, по словам жителей, зафиксирован выброс канализационных стоков на пляже, который расположен слева от санатория «Сосновый бор» рядом с базой отдыха «Здоровье».

По предварительным данным, на улице Санаторий поселка Солотча рядом с детским санаторием имени Ленина ежедневно происходит сброс канализации от ассенизаторских машин в люк ливневки, которая имеет прямой сток в реку. Ассенизаторские машины приезжают предположительно со стороны поселка Поляны.

«Причем сброс происходит ежедневно несколькими машинами по несколько рейсов в день. Примерно 20 рейсов! Номера и марки некоторых автомобилей зафиксированы», — говорится в обращении. Жители поселка уже направили письма в правоохранительную прокуратуру, губернатору и мэру города. ЭРА также направит письма в надзорные органы.