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Жители Солотчи заявили о загрязнении реки фекалиями
В поселке Солотча местные жители возмутились тем, что участок реки Старица и прилегающего пляжа загрязняют выбросами из канализации. Сообщение об этом поступило на почту Экологического Рязанского Альянса.

В поселке Солотча местные жители возмутились тем, что участок реки Старица и прилегающего пляжа загрязняют выбросами из канализации. Сообщение об этом поступило на почту Экологического Рязанского Альянса.

На фото, по словам жителей, зафиксирован выброс канализационных стоков на пляже, который расположен слева от санатория «Сосновый бор» рядом с базой отдыха «Здоровье».

По предварительным данным, на улице Санаторий поселка Солотча рядом с детским санаторием имени Ленина ежедневно происходит сброс канализации от ассенизаторских машин в люк ливневки, которая имеет прямой сток в реку. Ассенизаторские машины приезжают предположительно со стороны поселка Поляны.

«Причем сброс происходит ежедневно несколькими машинами по несколько рейсов в день. Примерно 20 рейсов! Номера и марки некоторых автомобилей зафиксированы», — говорится в обращении. Жители поселка уже направили письма в правоохранительную прокуратуру, губернатору и мэру города. ЭРА также направит письма в надзорные органы.