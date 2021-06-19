В Рязанской области еще пять жителей скончались от коронавируса

Еще пять жителей Рязанской области умерли от COVID-19. Об этом сообщили в федеральном оперштабе в субботу, 19 июня.

Еще пять жителей Рязанской области умерли от COVID-19. Об этом сообщили в федеральном оперштабе в субботу, 19 июня.

Всего за время пандемии скончались 572 рязанца.

За сутки в регионе зафиксировали 56 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 53 человека. Всего за время пандемии заразились 30 248 жителей области, вылечились 28 706.