В Рязани пустят транспорт на отремонтированной части моста через Трубеж

В ночь с 19 на 20 июня в связи с завершением ремонта первой части моста через Трубеж движение транспорта перенесут на отремонтированную часть. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В ночь с 19 на 20 июня в связи с завершением ремонта первой части моста через Трубеж движение транспорта перенесут на отремонтированную часть. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Закончился также ремонт части тротуара. Дорожные ограждения и знаки переносят для открытия движения по отремонтированной части моста. Трафик будет обеспечен двумя полосами движения — по одной в разных направлениях. При этом для пешеходов будет открыт отремонтированный тротуар со стороны ГИБДД и закрыт на ремонт тротуар с противоположной стороны.

Автомобилистов просят быть внимательнее и следовать дорожным знакам, пешеходов призывают пользоваться переходами.