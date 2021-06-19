В Кемеровской области произошла авиакатастрофа

В Кемеровской области самолет со спортсменами-парашютистами на борту потерпел крушение, сообщает ТАСС в субботу, 19 июня. По информации на данный момент, в авиакатастрофе погибли семь человек, пострадали 13.

В Кемеровской области самолет со спортсменами-парашютистами на борту потерпел крушение, сообщает ТАСС в субботу, 19 июня.

Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай и завалился на левый борт. На борту находились 17 человек, рассказали в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.

По информации на данный момент, в авиакатастрофе погибли семь человек, пострадали 13. Также стало известно, что потерпевший крушение самолет L-410 принадлежит ДОСААФ.