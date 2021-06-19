\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 19
24°
Вск, 20
26°
Пнд, 21
26°
ЦБ USD 72.22 -0.28 19/06
ЦБ EUR 85.99 -0.71 19/06
Нал. USD 72.05 / 73.80 16:59
Нал. EUR 85.77 / 86.70 17:48
Новости
Публикации
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 18:25
1
2 780
Власти не спешат спасать рязанскую речку, в которой потемнела вода и п...
В речке Быстрица всплыла мертвая рыба, а вода в ней при...
16 июня 16:20
3 544
Директор уничтоженного стихией магазина автозапчастей «Драйвер» показа...
Само помещение магазина требует капитального ремонта, в...
15 июня 18:45
13 640
Разрешена ли законом деятельность экстрасенсов и народных медиков?
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с вопросами,...
13 июня 12:34
4 132
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Кемеровской области произошла авиакатастрофа
В Кемеровской области самолет со спортсменами-парашютистами на борту потерпел крушение, сообщает ТАСС в субботу, 19 июня. По информации на данный момент, в авиакатастрофе погибли семь человек, пострадали 13.

В Кемеровской области самолет со спортсменами-парашютистами на борту потерпел крушение, сообщает ТАСС в субботу, 19 июня.

Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай и завалился на левый борт. На борту находились 17 человек, рассказали в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.

По информации на данный момент, в авиакатастрофе погибли семь человек, пострадали 13. Также стало известно, что потерпевший крушение самолет L-410 принадлежит ДОСААФ.