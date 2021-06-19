В Центре Гамалеи рассказали, при каких болезнях нельзя вакцинироваться «Спутником V»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, людям с какими заболеваниями нельзя делать прививку от COVID-19 «Спутником V».

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости , людям с какими заболеваниями нельзя делать прививку от COVID-19 «Спутником V».

По словам Гинцбурга, кардиобольных с патологией надо вакцинировать в первую очередь. В случае заражения коронавирусом они попадают в первую группу риска, как и диабетики.

Он добавил, что бронхиальная астма и гепатит С также не служат основанием для отвода от вакцинации.

Однако при крапивнице и конъюнктивите нельзя прививаться в острой фазе. Любое острое состояние — противопоказание, уточнил медик. Вакцинироваться можно через две недели.

«Я не считаю, что онкологическое заболевание является противопоказанием для вакцинации, но если пациент, больной онкологией, получает химиотерапию в виде цитостатиков, то ничего плохого вы онкологическому больному в результате вакцинации не сделаете, но эффекта, который мы хотим достигнуть в первую очередь — образования антител, не будет», — рассказал директор Центра Гамалеи.