Следователи рассказали о найденном за ТРЦ «Премьер» трупе мужчины

Следователи рассказали о найденном за ТРЦ «Премьер» трупе. Предположительно, мужчина скончался около трех недель назад. Визуально признаков насильственной смерти нет.

Следователи рассказали о найденном за ТРЦ «Премьер» трупе. Тело мужчины обнаружили отдыхающие в субботу, 19 июня, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

Личность умершего мужчины пока не установлена. Тело имеет выраженные гнилостные изменения. Предположительно, мужчина скончался около трех недель назад. Визуально признаков насильственной смерти нет.

Железнодорожный МСО проводит проверку.

Напомним, рязанец обнаружил тело мужчины, когда купался с другом в водоеме.