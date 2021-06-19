Россиянам рассказали о способах обмана в магазинах

Россиянам рассказали, как их могут обмануть или подтолкнуть к ненужной покупке в магазине. Предостерегающие советы дали эксперты в беседе с агентством «Прайм».

Россиянам рассказали, как их могут обмануть или подтолкнуть к ненужной покупке в магазине. Предостерегающие советы дали эксперты в беседе с агентством « Прайм ».

Например, для создания нужной атмосферы в торговом зале используются определенная музыка и визуальное оформление торговых площадей. Это могут быть «съедобные» запахи, бесплатные дегустации, товары со скидкой, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Огромное влияние на покупателя имеют различные дисконтные карты и программы лояльности, бонусные счета и розыгрыши. Все это служит для того, чтобы покупатель потратил как можно больше денег, причем на все подряд», — отметил Соловьев.

Продавцы также могут настойчиво предлагать купить просроченную продукцию или товары, которые не берут. Товар могут маскировать, продавать лежалые продукты или переклеивать ценники с новыми данными о дате, весе и цене. Также в торговом зале могут разместить ценники, которые будут отличаться от тех, что на кассе.

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Вячеслав Чеглов рассказал, что проще всего обмануть покупателя, недодав сдачу при наличном расчете на большую покупку. Кассир также может просканировать товар не один раз.

Другой вариант — пробить дешевый товар дороже: пронести его мимо сканера, а код пробить с лежащей рядом картонки.

Товар с коротким сроком зачастую выставляют на полке вперед. Многие покупатели уже привыкли смотреть сроки годности, но не все. По словам заместителя гендиректора юридической компании URVISTA Светланы Петропольской, остаются технологии «неправильного» хранения товара. Например, когда продукт покрывается излишним льдом для большего веса.

Также бывает, что кассиры и продавцы магазинов используют махинации с накопительными и скидочными картами покупателей. Вместо накопительной карты кассиры могут пробить свои карты и получать на них чужие бонусы и баллы.