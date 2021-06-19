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Россиянам рассказали о необходимости ревакцинации от COVID-19
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о необходимости повторной прививки от коронавируса. Она пояснила, сколько времени должно пройти перед этим.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что повторную прививку от коронавируса делать нужно. Она пояснила, сколько времени должно пройти перед этим, сообщает РИА Новости.

По словам Голиковой, ревакцинацию людей, которые уже прививались какими-либо вакцинами, нужно проводить не ранее чем через 12 месяцев, а в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации — через шесть месяцев. Об этом Голикова сказала на брифинге по ситуации с распространением COVID-19.

Вице-премьер призвала граждан, которые привились более полугода назад, повторить процедуру.

В России сейчас можно вакцинироваться препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «Ковивак», в скором времени станет доступен «Спутник Лайт».