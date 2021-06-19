Россиянам рассказали о необходимости ревакцинации от COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о необходимости повторной прививки от коронавируса. Она пояснила, сколько времени должно пройти перед этим.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что повторную прививку от коронавируса делать нужно. Она пояснила, сколько времени должно пройти перед этим, сообщает РИА Новости .

По словам Голиковой, ревакцинацию людей, которые уже прививались какими-либо вакцинами, нужно проводить не ранее чем через 12 месяцев, а в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации — через шесть месяцев. Об этом Голикова сказала на брифинге по ситуации с распространением COVID-19.

Вице-премьер призвала граждан, которые привились более полугода назад, повторить процедуру.

В России сейчас можно вакцинироваться препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «Ковивак», в скором времени станет доступен «Спутник Лайт».