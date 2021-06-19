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Медведева не включили в первую пятерку списка «Единой России» на выборах в Госдуму
Владимир Путин предложил включить в топ списка «Единой России» на выборах в Госдуму пять человек, но зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева среди них не оказалось, сообщает РБК.

Владимир Путин предложил включить в топ списка «Единой России» на выборах в Госдуму пять человек, но зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева среди них не оказалось, сообщает РБК.

В список вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный по делам ребенка Анна Кузнецова. Медведев после выступления президента заявил, что федеральная пятерка списка — это его и Путина совместное предложение.

О том, что Медведев может не попасть в федеральную часть списка «Единой России», ранее сообщали источники. По их словам, в партии также допускали вариант, при котором его не будет и в предвыборном списке.