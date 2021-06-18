В Рязани неизвестные напали на офис IT-компании

Инцидент произошел в пятницу, 18 июня, на перекрестке улицы Грибоедова и проезда Речников. В офис компании AppCraft ворвались несколько человек и устроили погром.

В Рязани неизвестные напали на офис IT-компании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в пятницу, 18 июня, на перекрестке улицы Грибоедова и проезда Речников. В офис компании AppCraft ворвались несколько человек и устроили погром. На место прибыли сотрудники Росгвардии и полиция. Подозреваемых задержали.

В полиции опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию о раненом. Также в пресс-службе отметили, что нападавшие не были вооружены.

По неофициальной информации, причиной погрома мог стать конфликт между конкурентами.