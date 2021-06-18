В центре Рязани предложили ограничить скорость движения

Он отметил, что с учетом нештрафуемого порога водители едут по городу со скоростью около 80 км/ч вместо разрешенных 60 км/ч. Он предложил снизить порог до 40 км/ч.

В центре Рязани предложили ограничить скорость движения. Об этом сообщил руководитель « Подслушано у водителей Рязани » Георгий Парублев.

По его словам, предложение выдвинули на заседании рабочей группы по развитию дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры. Парублев считает, что ужесточить скоростной режим нужно на центральных улицах города — Ленина и Первомайскому проспекту.

Он отметил, что с учетом нештрафуемого порога водители едут по городу со скоростью около 80 км/ч вместо разрешенных 60 км/ч. Он предложил снизить порог до 40 км/ч.