В центре Рязани предложили ограничить скорость движения
Он отметил, что с учетом нештрафуемого порога водители едут по городу со скоростью около 80 км/ч вместо разрешенных 60 км/ч. Он предложил снизить порог до 40 км/ч.
В центре Рязани предложили ограничить скорость движения. Об этом сообщил руководитель «
По его словам, предложение выдвинули на заседании рабочей группы по развитию дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры. Парублев считает, что ужесточить скоростной режим нужно на центральных улицах города — Ленина и Первомайскому проспекту.
Он отметил, что с учетом нештрафуемого порога водители едут по городу со скоростью около 80 км/ч вместо разрешенных 60 км/ч. Он предложил снизить порог до 40 км/ч.