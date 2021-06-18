Рязанцев предупредили о сильной жаре

Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Рязанцев предупредили о сильной жаре. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 19 июня, на территории Рязанской области местами ожидается жара с температурой воздуха +30…31 градусов. С 20 по 23 июня в большинстве районов области ожидается жара с температурой воздуха +30…34 градусов.

Региональное ГУ МЧС просит рязанцев воздержаться от посещения лесов, не разводить костры вблизи лесных массивов, не бросать спички и окурки и не позволять детям играть с огнем.