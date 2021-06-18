Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня

Решение приняли на основании заключения российской инспекционной группы, которая посетила страну.

Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня. Об этом пишет РИА Новости.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня.

Решение приняли на основании заключения российской инспекционной группы, которая посетила страну.

Голикова отметила, что доля привитых работников отелей в Турции составляет от 60 до 90 процентов.