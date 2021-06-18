В Госдуме предложили ввести новый штраф за превышение скорости
Штраф предложил установить депутат Госдумы Родион Букачаков («Единая Россия»). Политик считает, что нужно ввести административную ответственность водителей за превышение максимально допустимой скорости движения на величину более десяти, но не более двадцати километров в час в населенных пунктах.
В Госдуме предложили ввести новый штраф за превышение скорости. Законопроект опубликовали в базе данных нижней палаты парламента.
Штраф предложил установить депутат Госдумы Родион Букачаков («Единая Россия»). Политик пояснил, что нужно ввести административную ответственность водителей за превышение максимально допустимой скорости движения на величину более десяти, но не более двадцати километров в час в населенных пунктах. Штраф может составить 500 рублей.
Отмечается, что цель законопроекта — уменьшить число ДТП.