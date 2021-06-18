В Госдуме предложили ввести новый штраф за превышение скорости

Штраф предложил установить депутат Госдумы Родион Букачаков («Единая Россия»). Политик считает, что нужно ввести административную ответственность водителей за превышение максимально допустимой скорости движения на величину более десяти, но не более двадцати километров в час в населенных пунктах.