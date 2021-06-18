На Московском шоссе грузовик врезался в ограждение, образовалась пробка

Образовалась пробка в сторону центра Рязани от поворота на улицу Юбилейную. Машины встряли на улице Народный бульвар, поскольку троллейбусы не могут повернуть на Московское шоссе.

Утром в пятницу, 18 июня, на Московском шоссе грузовик врезался в ограждение. Из-за этого образовалась пробка в сторону центра Рязани от поворота на улицу Юбилейную.

Также машины встряли на улице Народный бульвар, поскольку троллейбусы не могут повернуть на Московское шоссе.

Информация уточняется.