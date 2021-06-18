Попова поручила ужесточать меры по COVID-19 в регионах
За ситуацией в регионах внимательно следят. Глава Роспотребнадзора поручила усилить мониторинг изменчивости вируса, эпидемической ситуации и вводить дополнительные требования, если это необходимо.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила ужесточать меры по COVID-19 в регионах при необходимости. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 1».
По ее словам, за ситуацией в регионах внимательно следят.
Она поручила усилить мониторинг изменчивости вируса, эпидемической ситуации и вводить дополнительные требования, если это необходимо.