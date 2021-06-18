Почти у 90% заболевших COVID-19 в Москве выявили индийский штамм
Об этом сообщил Сергей Собянин в интервью Первому каналу. По его словам, штамм распространяется быстрее, он оказался более агрессивным.
У 89,3% заболевших COVID-19 в Москве выявили индийский штамм. Об этом сообщил Сергей Собянин в интервью Первому каналу.
По его словам, штамм распространяется быстрее, он оказался более агрессивным.
«И самое неприятное, что для того чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к Уханьскому вирусу», — добавил Собянин.