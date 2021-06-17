В Рязанской области в огороде обнаружили тело пенсионерки

По предварительным данным, пенсионерке стало плохо еще 12 июня. Тело лежало в огороде между грядок.

В Рязанской области в огороде обнаружили тело пенсионерки. Об этом сообщает «КП-Рязань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В среду, 16 июня, в деревне Татаркино Старожиловского района на одном из участков обнаружили труп пожилой женщины. По предварительным данным, пенсионерке стало плохо еще 12 июня. Тело лежало в огороде между грядок.

Издание сообщает, что на место выезжал Следственный комитет. Подробности происшествия уточняются.