В Рязанской области в огороде обнаружили тело пенсионерки
По предварительным данным, пенсионерке стало плохо еще 12 июня. Тело лежало в огороде между грядок.
В Рязанской области в огороде обнаружили тело пенсионерки. Об этом
В среду, 16 июня, в деревне Татаркино Старожиловского района на одном из участков обнаружили труп пожилой женщины. По предварительным данным, пенсионерке стало плохо еще 12 июня. Тело лежало в огороде между грядок.
Издание сообщает, что на место выезжал Следственный комитет. Подробности происшествия уточняются.