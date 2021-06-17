В Рязанской области мужчину насмерть придавил «КамАЗ» во время ремонта
В деревне Степановка Ермишинского района мужчина 1984 года рождения ремонтировал грузовик, подняв его на домкратах и поставив пеньки. Во время ремонта мужчина решил поздороваться с соседом и задел машину, которая его придавила.
В Рязанской области мужчину насмерть придавил «КамАЗ». Об этом РЗН. инфо рассказал следователь Сасовского МСО СУ СКР по Рязанской области Иван Филиппов.
По его словам, в деревне Степановка Ермишинского района мужчина 1984 года рождения ремонтировал грузовик, подняв его на домкратах и поставив пеньки. Во время ремонта мужчина решил поздороваться с соседом и задел машину, которая его придавила.