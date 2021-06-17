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В Рязани ищут подрядчика для замены уличного освещения
Нового подрядчика до сих пор не определили. После передачи сетей муниципалитету эксплуатировать фонари будет дирекция благоустройства города.

В четверг, 17 июня, на заседании комитета Рязанской гордумы по ЖКХ обсудили вопросы освещения областного центра и опиловки аварийных деревьев. По словам представителя мэрии, в мае этого года истек семилетний энергосервисный контракт по повышение эффективности систем уличного освещения.

Нового подрядчика до сих пор не определили. После передачи сетей муниципалитету эксплуатировать фонари будет дирекция благоустройства города.

На заседании отметили, что у городских властей есть средства на эксплуатацию светильников, а на установку новых ламп пока денег нет. При обсуждении вопроса о сносе аварийных деревьев чиновники посетовали на нехватку рабочих рук для вырубки насаждений. «На весь город работает только одна бригада из шести человек», — признал заместитель главы администрации по ЖКХ Борис Ясинский.

В Рязани насчитывается около 12 тысяч единиц аварийных насаждений. В администраци задумались о привлечении частных бригад для массовой опиловки больных деревьев.