Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с COVID-19 в Москве

По словам мэра Москвы, динамика неожиданна, поскольку более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Он отметил, что это большой популяционный иммунитет.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается. Об этом передает РИА Новости .

По его словам, динамика неожиданна, поскольку более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Он отметил, что это большой популяционный иммунитет.

«На этом фоне мы, конечно, ожидали не рост, а снижение», — подчеркнул чиновник.