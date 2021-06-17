Появилась онлайн-карта рязанских пляжей
На карте отмечены 38 точек. Зеленым цветом отметили места, которые прошли проверку, оранжевым — те, что проходят согласование.
ГУ МЧС Рязанской области и Центр управления регионом разработали интерактивную карту пляжей.
На карте отмечены 38 точек. Зеленым цветом отметили места, которые прошли проверку, оранжевым — те, что проходят согласование. Отметка окрашивается в зеленый, когда пляж получает официальное разрешение.
Карту можно посмотреть по
Ранее список пляжей опубликовал РЗН.инфо.