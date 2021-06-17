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СМИ: власти Москвы допустили локдаун в столице
Власти обсуждают локдаун с 20 июня для непривитых. Точное решение примут, исходя из статистики по заболевшим коронавирусом, разговора с представителями бизнеса и статистики по вакцинации.

Власти Москвы рассматривают возможность нового локдауна, но решение пока не принято. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на три источника.

По информации собеседников издания, власти обсуждают локдаун с 20 июня для непривитых. Точное решение примут, исходя из статистики по заболевшим коронавирусом, разговора с представителями бизнеса и статистики по вакцинации.

Также собеседник Forbes сообщил, что власти не планируют вводить дополнительные ограничения для тех, кто сделал прививки. Какие именно ограничения ждут непривитых пока неизвестно.

По словам источника Forbes, власти думают, как не поднять волну негатива из-за ограничений и бороться с поддельными сертификатами о прививках от коронавируса.