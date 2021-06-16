Стали известны подробности ДТП с мотоциклистом в Солотче

Примерно в 17:50 во вторник, 15 июня, в Солотче у дома № 5 «А» по улице Почтовой 29-летний рязанец на «ГАЗели» не уступил дорогу мотоциклу при повороте налево. Машина столкнулась с мотоциклом Kawasaki, за рулем которого был 34-летний рязанец без «прав»