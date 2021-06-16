При ДТП водителей не будут штрафовать за отсутствие техосмотра

Комментарий начальника отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергея Чипурина приводит «Лайф».

Водителям не грозит штраф за отсутствие техосмотра при ДТП. Об этом сообщил начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Чипурин, пишет «Лайф».

По его словам, автомобилисты должны сами проверять свои машины перед любой поездкой. Они должны убедиться в исправности транспортного средства и только после этого начинать движение.

«В случае ДТП отсутствие техосмотра ничем фактически не грозит», — отметил он.