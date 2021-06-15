Рязанские зоозащитники рассказали об издевательствах над собакой, которую кормили битым стеклом
Животное осмотрели, сделали собаке уколы, достали стекло. Женщина, нашедшая собаку, планирует написать заявление в полицию.
Собаку, которую накормили битым стеклом, ранее избивали и пытались отравить. Рязанские зоозащитники предположили, что это делали местные жители.
Животное осмотрели, сделали собаке уколы, достали стекло. Куратор собаки планирует написать заявление в полицию.
Напомним, собаку нашли на улице Островского.