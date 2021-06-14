В Рязани собаке дали с едой битое стекло

В Рязани собаку покормили битым стеклом. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщили в группе Службы по контролю за безнадзорными животными.

В Рязани собаку покормили битым стеклом. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщили в группе Службы по контролю за безнадзорными животными.

«Друзья, срочно нужна помощь! В районе улицы Островского собаку накормили битым стеклом», — говорится в сообщении.

По словам сотрудников, им позвонила пенсионерка с просьбой помочь спасти собаку. Зоозащитники просят откликнуться неравнодушных, чтобы доставить собаку в ветклинику на Вокзальную, 42.