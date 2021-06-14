МЧС объявило экстренное метеопредупреждение по Рязанской области
В Рязанской области объявлено экстренное метеопредупреждение. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области объявлено экстренное метеопредупреждение. Об этом сообщается на
В ближайшие 1-2 часа 14 июня, с сохранением до конца суток, на территории региона ожидается гроза.
Жителей призывают соблюдать простые правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.