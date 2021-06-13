Видео с затопленным рязанским магазином набрало более миллиона просмотров в TikTok

Видео с моментом, когда поток воды выбивает двери и проникает в автомагазин «Драйвер» в Рязани, набрало 1,2 миллиона просмотров в TikTok. Автор опубликовал видео в субботу, 12 июня.

Видео с моментом, когда поток воды выбивает двери и проникает в автомагазин «Драйвер» в Рязани, набрало 1,2 миллиона просмотров в TikTok. Автор опубликовал видео в субботу, 12 июня.

Ролик набрал более 36 тысяч лайков и более 800 комментариев.

Напомним, накануне в результате ливня затопило магазин «Драйвер» на Касимовском шоссе. Многие улицы Рязани оказались под водой.