Рязанец в халате проехал на самокате по затопленной после ливня дороге

В Рязани на видео сняли молодого человека, который проехал на самокате по затопленной улице. Ролик опубликовали в соцсетях в субботу, 12 июня.

В Рязани на видео сняли молодого человека, который проехал на самокате в халате по затопленной улице. Ролик опубликовали в соцсетях в субботу, 12 июня. Отмечено, что видео снято в Канищеве.

Напомним, 12 июня, в Рязани прошел сильный ливень. Улицы города затопило. Жители публиковали фото и видео в соцсетях.

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Специалисты ликвидировали последствия непогоды.

Автор видео: Екатерина Котикова