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На Соборную направили экипаж ДПС для задержания машин-нарушителей
На улицу Соборную, где заметили припаркованные на тротуаре автомобили, направили экипаж ДПС. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На улицу Соборную, где заметили припаркованные на тротуаре автомобили, направили экипаж ДПС. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Приняты меры по задержанию транспортных средств и направлению их на спецстоянку», — добавили в пресс-службе.

Госавтоинспекция отмечает: при обнаружении нарушений правил остановки и стоянки жители могут обратиться по телефону дежурной части ОБ ДПС ГИБДД: 29-74-54 или 29-74-64.

Напомним, в Рязани на улице Соборной несколько водителей оставили свои машины прямо на тротуаре. Фото опубликовано в соцсетях.