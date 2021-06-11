В фильме о войне, который снимают в Касимове, поменяли режиссера и актеров

В конце мая в Касимове начались съемки фильма о Великой Отечественной войне под рабочим названием «Сокровище партизанского леса». По городу развесили вначале плакаты советских времен, а потом вывески на немецком языке, на улицах можно было встретить людей и в красноармейских гимнастерках, и в форме солдат вермахта. Во дворике прохожему совершенно случайно мог встретиться отбуксированный туда… гитлеровский танк.

В фильме о войне, который снимают в Касимове, поменяли режиссера и актеров. В 2020 году минкульт России отказался выделять деньги на это «детское кино» и отправило сценарий в резерв

Вывески, актеры, танк

В конце мая в Касимове начались съемки фильма о Великой Отечественной войне под рабочим названием «Сокровище партизанского леса». По городу развесили вначале плакаты советских времен, а потом вывески на немецком языке, на улицах можно было встретить людей и в красноармейских гимнастерках, и в форме солдат вермахта. Во дворике прохожему совершенно случайно мог встретиться отбуксированный туда… гитлеровский танк.

— У нас тут и артисты известные встречаются, которых в сериалах показывают, — охотно делятся новостями жители Касимова.

Режиссером картины выступает Юрий Ильин (его прошлые фильмы — «Кармелита. Цыганская страсть», «Семь пар нечистых»). В ролях задействованы известные российские актеры Андрей Межулис («Охота на гауляйтера», «Большие деньги»), Евгений Данчевский («Д'Артаньян и три мушкетера», «Крейцерова соната»), Руслан Ягудин («Легенда №17», «Поп»), Михаил Станкевич («Магомаев», «Наваждение»), Андрей Харенко («Беловодье»), Александр Печенин («Глухарь. Возвращение», «Десантура»).

Закрученный сюжет

Уже объявлено, что съемочный процесс на рязанской земле продлится до 23 июня. Но помимо Касимова, часть сцен придется снять в лесу. По сценарию главные действующие лица картины — директор местного музея (ее играет Елена Захарова, звезда фильмов «Кремлевские курсанты» и «Прощаться не будем») и двое ее детей. В 1941 году, когда музей при приближении врага эвакуируется, дети (эти роли играют юные актеры Василиса Немцова и Петр Нечипоренко) выносят и прячут у себя дома уникальные царские ордена. Но за ценностями охотятся немцы — и маме с детьми приходится думать, как переправить сокровище к партизанам.

В Касимове немало мест, не тронутых прогрессом, которые довольно быстро можно превратить в фон для исторического повествования о 1940-х годах. Отдельные сцены фильма уже снимали в музее-заповеднике, в музее народного быта «Касимовская невеста», на площади Соборной… Кстати, немецкий танк представлен известным краеведом и поисковиком, жителем села Погост Евгением Сикирицким.

Сложная судьба картины

Касимовцев, как и стоило ожидать, приглашают в эпизодические роли и массовку. Им не привыкать: в этом рязанском городе раньше были сняты «Инкогнито из Петербурга» Леонида Гайдая, «Мусульманин» Владимира Хотиненко, «Не надо печалиться» Ивана Бычкова, «Иванов» Вадима Дубровицкого, «Штрафник» Олега Фомина, «Сто дней свободы» Тимура Алпатова.

Однако многого о новом фильме «про войну и немцев» они все-таки не знают. Например, того, что в 2020 году сценарий фильма «Сокровище партизанского леса» был представлен киностудией «Арк-фильм» на экспертный совет министерства культуры России. Будущее «детское кино» (а именно так оно было подано) претендовало на получение государственного субсидирования. При этом в ролях художественный руководитель проекта Вадим Абдрашитов заявлял совсем других актеров — Галину Польских, Милоша Биковича, Александра Ильина и Марту Тимофееву, а режиссировать картину собиралась автор сценария Татьяна Фирсова.

«Это настоящее жанровое приключенческое кино. Фильмов о войне для детей снято очень мало, но спрос на них есть», — подчеркнули создатели.