Следователи изъяли документы на закупку медоборудования в горевшей рязанской больнице

Следователи изъяли документы, касающиеся закупки оборудования для отделения анестезиологии и реанимации больницы имени Семашко, также изъяты документы о ремонтных работах в этих помещениях.

Следователи изъяли документы на закупку оборудования в отделении реанимации ОКБ имени Семашко, где произошел пожар. Об этом передает ТАСС со ссылкой на СУ СКР Рязанской области.

Следователи изъяли документы, касающиеся закупки оборудования для отделения анестезиологии и реанимации больницы имени Семашко, также изъяты документы о ремонтных работах в этих помещениях.

В рамках расследования допросили министра здравоохранения Рязанской области, главврача больницы и заведующую отделением. Показания дали медперсонал и люди, участвовавшие в эвакуации людей и тушении пожара, представители контрагентов больницы, осуществляющие поставку медицинского оборудования в отделение анестезиологии и реанимации.

Следователи проведут несколько экспертиз, чтобы узнать причину пожара и очаг возгорания.

Напомним, пожар произошел в ночь на среду, 9 июня. Погибли три человека.

Ранее РЗН. инфо опубликовал фоторепортаж из больницы после пожара.

Также появилось видео начала пожара.