В Рязанской энергосбытовой компании наградили победителей регионального этапа федеральной акции «Надежный партнер-2020»

Победителей выбрали среди 11 тысяч клиентов-партнеров рязанской энергосбытовой компании. В итоге оргкомитет конкурса определил 17 лауреатов в пяти номинациях.

Региональный этап акции «Надёжный партнер» в Рязанской области проводится по инициативе ПАО «РЭСК» (входит в Группу РусГидро) и направлен на поддержку сбытовой деятельности, а также укреплению партнёрских отношений с потребителями энергоресурсов и налаживанию платежной дисциплины.

Победителей выбрали среди 11 тысяч клиентов-партнеров рязанской энергосбытовой компании. В итоге оргкомитет конкурса определил 17 лауреатов в пяти номинациях.

Согласно критериям конкурса, среди промышленных предприятий лучшими стали: ООО «Русвата», ООО «Тяжпрессмаш» и АО «Завод металлов и сплавов». Среди непромышленных потребителей электроэнергии выделили ООО «Экогаз», ООО «Сервисное обслуживание» и ООО «Имэкс Нефтепродукт». Лучшими бюджетными организациями признали администрацию города Сасово, администрацию Строевского сельского поселения Путятинского района и рязанское МКУ «Техобеспечение». В номинации «Предприятия ЖКХ» победили МКП «Теплотехника №2», ООО «Мегастрой-Сервис», МКП «Скопинские тепловые сети», МКП «Водосток» и ООО «Ряжский водоканал». Среди сельскохозяйственных предприятий отметили ООО «Курск АгроАктив» по Рязанской области и ООО «Малинищи».

Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро» Владимир Кимерин от имени оргкомитета конкурса выразил благодарность победителям. Он отметил, что в 2020 году в связи с пандемией прогнозировался спад потребления электроэнергии на 25-30%. Однако этого не произошло, в том числе благодаря надежным партнерам компании «РЭСК».

«Без сомнения, это вклад ваших коллективов и вашего труда. И те достижения, которые сегодня демонстрирует Рязанская область в экономическом развитии, это, без сомнения, совместный труд энергетиков и промышленности», — подчеркнул Владимир Кимерин.

Также в оргкомитете конкурса подчеркнули, что диплом победителя характеризует организацию как серьезного и ответственного контрагента на розничном рынке электроэнергии.

«Благодаря таким ответственным и исполнительным людям, как вы, держится вся экономика и энергосистема не только нашего региона, но и страны», — добавил исполнительный директор ПАО «РЭСК» Сергей Кузьмин.

Министр ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов отметил: «Статус надежного партнера говорит о том, что компании смогли выстроить не только качественную платежную дисциплину в сфере расчетов за электроэнергию, но и в целом в своей деятельности».

«Есть известная фраза: талантливый человек талантлив во всем. Я бы ее перефразировал к сегодняшнему мероприятию: надежный партнер надежен во всем. Если говорить о том, что сегодняшние победители надежно платят и у них платежная дисциплина на высоте, то и все остальные процессы настроены также великолепно. Хотел бы их поблагодарить, что они выполняют свои обязательства в срок и без задержек, и тем самым мотивируют тех, кто сегодня еще не участвует в конкурсе к тому, чтобы они подтягивались к ним», — подчеркнул заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий.

«Наша компания многие годы старательно выполняет свои обязательства по оплате электрической энергии. Очень приятно эту награду держать в руках», — поделился главный инженер ООО «Русвата» Сергей Метелкин.

Лауреаты Акции будут приглашены в Москву для участия в торжественной церемонии награждения победителей, которая состоится в Совете федерации Федерального собрания РФ.

Федеральный конкурс «Надежный партнер» впервые состоялся в 2014 году. Региональный этап акции проводится уже в шестой раз, начиная с 2015 года. За это время в области более 200 предприятий были отмечены на региональном уровне, 30 — на федеральном.

Справка:

РусГидро — одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. В Группу РусГидро также входят научно-исследовательские, проектно-изыскательские, инжиниринговые организации, а также энергосбытовые компании. Энергосбытовые активы Группы консолидированы в дочерней компании АО «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро») и осуществляют продажу энергии конечным потребителям на территории Дальневосточного федерального округа, в Чувашской Республике, Красноярском крае и Рязанской области. Все 4 сбытовые компании РусГидро являются в регионах гарантирующими поставщиками, обслуживающими более 3 млн частных клиентов и свыше 100 тыс. корпоративных.

Энергосбытовая компания ПАО «РЭСК» — Гарантирующий Поставщик, занимающий доминирующее положение на розничном рынке электроэнергии на территории Рязани и Рязанской области. Компания обслуживает свыше 420 тысяч бытовых абонентов и 11 тысяч юридических лиц, а это 42,25% регионального электроэнергетического рынка. ПАО «РЭСК» четвертый год подряд сохраняет позиции в десятке лучших поставщиков электроэнергии России.

В составе компании — 3 межрайонных отделения и 26 участков сбыта, осуществляющих энергосбытовую деятельность во всех административных районах Рязанской области.