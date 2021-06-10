Рэпер Noize MC повторно заболел коронавирусом
Иван Алексеев рассказал, что уже переболел ковидом вместе со своей семьей в декабре 2020 года. Все концерты в Киеве, Смоленске и Москве в течении ближайших двух недель отменены.
Рэпер Noize MC повторно заболел коронавирусом. Об этом музыкант
Иван Алексеев (настоящее имя музыканта — прим. ред.) рассказал, что переболел ковидом вместе со своей семьей в декабре 2020 года. В мае 2021 анализы показали высокое содержание антител.
В понедельник, 7 июня, музыкант почувствовал себя плохо, появился сильный насморк и температура. ПЦР тест показал положительный результат.
Noize MC сообщил, что все концерты в Киеве, Смоленске и Москве в течении ближайших двух недель отменены.
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