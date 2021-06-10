Рэпер Noize MC повторно заболел коронавирусом

Иван Алексеев рассказал, что уже переболел ковидом вместе со своей семьей в декабре 2020 года. Все концерты в Киеве, Смоленске и Москве в течении ближайших двух недель отменены.

Рэпер Noize MC повторно заболел коронавирусом. Об этом музыкант сообщил в Instagram.

Иван Алексеев (настоящее имя музыканта — прим. ред.) рассказал, что переболел ковидом вместе со своей семьей в декабре 2020 года. В мае 2021 анализы показали высокое содержание антител.

В понедельник, 7 июня, музыкант почувствовал себя плохо, появился сильный насморк и температура. ПЦР тест показал положительный результат.

Noize MC сообщил, что все концерты в Киеве, Смоленске и Москве в течении ближайших двух недель отменены.

Фото соцсети.