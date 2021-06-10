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Видео: в Рязани к площади Ленина подъехала колонна полицейских машин
В ролике можно заметить колонну машин полиции, которая двигается со стороны улицы Соборной. По словам автора, видео снято около 2 часов ночи.

Ночью в четверг, 10 июня, в Рязани к площади Ленина подъехала колонна полицейских машин. Видео опубликовали в соцсети очевидцы.

В ролике можно заметить колонну машин полиции, которая двигается со стороны улицы Соборной. По словам автора, видео снято около 2 часов ночи.

Отметим, ночью в центре Рязани перекрывали движение.